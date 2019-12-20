Huawei Liderliğe Doğru Koşuyor

Sina Technology tarafından yayınlanan rapora göre Huawei akıllı telefon sektöründe liderliğe koşuyor.

230 Milyon Birim

Yayınlanan yeni raporlara göre Huawei CEO'su Richard Yu yaptığı iç toplantıda bitmek üzere olan yılın sonunda 230 milyon birim akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş olacaklarını duyurdu. Şirket geçtiğimiz ekim ayında 200 milyon birim hedefine ulaştığını açıklamıştı.

2019 yılında ulaşılan 200 milyon birim sınırına geçtiğimiz seneye göre 64 gün daha erken ulaşımış olduklarını da biliyoruz. Her şeyden önce bunun tüm ticari yaptırımlara ve yıptırmalara rağmen gerçekleştiğini söyleyelim. Bunları formüle dahil ettiğimizde büyüleyici olduğunu düşünebiliriz.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre Samsung bu yılı 251 milyon birim satış ile kapatacak. Şu an birinci sırada bulunan şirket ile aradaki farkın hızla kapandığını ve seneye dengelerin değişebileceğini görüyoruz. Yani Huawei akıllı telefon sektörünün liderliğine doğru emin adımlarla koşuyor.

Eğer ticari yaptırımların kalkması gibi bir durum söz konusu olursa hızlı bir yükseliş dönemi Huawei'yi bekliyor olabilir. Ancak sorun şu ki uygulanan yaptırımların görünüşte bir sonu bulunmuyor. Yasağın beklenenden daha uzun sürmesi durumunda Huawei oyun şeklinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilir.