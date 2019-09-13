Huawei, Linux İşletim Sistemli Dizüstü Bilgisayar Satacak

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşının arasında kalan Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarında Deepin Linux işletim sistemini kullanacağı ortaya çıktı. Huawei, dizüstü bilgisayar modellerini çok yakında Çin'de Linux işletim sistemi ile satışa çıkaracak.

Huawei, Matebook X Pro, MateBook 13 ve MateBook 14'ün açık kaynak kodlu işletim sistemi Linux ile satışa çıkacağını duyurdu. Dizüstü bilgisayarlar VMall isimli internet sitesi üzerinden Çin'de satışa çıkacak.

Linux işletim sistemine sahip olacak olan dizüstü bilgisayarlar Windows 10 ile karşılaştırıldığında daha düşük maliyetli olacak. Huawei dizüstü bilgisayarların ne kadardan satışa çıkacağını açıklamadı.

Deepin Linux işletim sistemi

Bilgisayarların satışlarının çok yakında başlayacağı söyleniyor. Huawei şu anda ABD Ticaret Bakanlığı’nın Varlık Listesi'nde bulunmakta. Şirketin bundan dolayı Microsoft'un ürünlerini kullanamadığı söyleniyor.

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı kendi işletim sistemi olan HarmonyOS halen geliştirilme aşamasında. Bu yüzden şirketin geçici bir süreliğine Linux işletim sistemini kullandığı konuşulmakta.

Huawei CEO'su Richard Yu, HarmonyOS'un akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabileceğini açıklamıştı. Görünüşe göre, HarmonyOS'un geliştirilmesi tamamlandığında dizüstü bilgisayarlara gönderilecek.

Huawei konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konu hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.