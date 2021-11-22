Huawei Mağazası Muhteşem Cuma İndirimlerini Başlattı

Huawei Mağazası Muhteşem Cuma indirimlerini resmen başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda teknolojik ürünün fiyatı önemli ölçüde düştü. İndirime giren ürünlere ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Huawei Mağazası Muhteşem Cuma İndirimleri Neler Sunuyor?

Huawei Nova 9 - 9.499 TL

Huawei Nova 8i - 6.499 TL

Huawei P Smart 2021 - 3.399 TL

Huawei Mate Xs - 29.999 TL

Huawei P40 Lite - 3.799 TL

Huawei Watch GT 3 Elit - 3.399 TL

Huawei Watch GT 3 Elegant - 2.699 TL

Huawei Watch FIT mini - 1.099 TL

Huawei Watch 3 Pro - 5.699 TL

Huawei Watch GT 2 46mm - 2.348 TL

Huawei Watch GT 2 Pro - 3.198 TL

Huawei Watch Fit Elegant - 1.798 TL

Huawei Watch Fit - 899 TL

Huawei Band 6 - 1.248 TL

Huawei Band 4 - 229 TL

Huawei Band 4e - 199 TL

Huawei Matebook D16 - 8.499 TL

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, çevrim içi mağazada Muhteşem Cuma indirimlerini başlattı. Çok sayıda teknolojik ürünün indirime girdiği kampanya 30 Kasım tarihinde sona erecek. Kampanya kapsamında, 11.111 TL alışveriş yapan kullanıcılar anında yüzde 11 indirim kuponu kazanıyor.

Akıllı saat, akıllı bileklik veya tam kablosuz bluetooth kulaklık kategorilerinden 2 adet satın alındığında yüzde 10 ekstra indirim uygulanıyor. Ayrıca PC, tablet veya monitör kategorilerinden toplam 8.000 TL’yi geçen 2 adet ürün satın alındığında sepette 1.000 TL indirime sahip olunuyor.

Nova 9'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 10 bin 998 TL'den 9 bin 499 TL'ye düştü. 12 ay ekstra ekran garantisi verilen nova 9’u satın alan kullanıcılar, ayrıca FreeBuds 3 kulaklığı yüzde 50 indirimli alabiliyor. Ek olarak satın alma gerçekleştirildikten sonra ürün hakkındaki yorumlarını yazan kullanıcılara, Huawei mini hoparlörü yalnızca 1 TL’ye satın almalarını sağlayacak kupon tanımlanıyor.

MateBook 14s’in 16 GB RAM, 1 TB SSD ve Intel i7 işlemcili sürümü kampanya kapsamında sırt çantası, çift çekirdekli Huawei AX3 Router, Huawei mini bluetooth hoparlör ve 12 ay ekstra uzatılmış garanti süresiyle birlikte 14.999 TL'ye düştü.