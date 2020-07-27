Huawei Maimang 9 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Maimang 9 5G, bugün Çin’de resmi olarak tanıtıldı. 5G akıllı telefon, geçen yıl Haziran ayında çıkış yapan Kirin 710 işlemcili Maimang 8’in halefi. Büyük delik çentikli ekranı, yüksek kapasiteli bataryası ve 64MP üçlü kamera sistemi ile dikkat çeken Maimang 9’un fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.

Huawei Maimang 9 5G Özellikleri

Huawei Maimang 9 5G, ergonomik tasarımlı 3D kavisli kasa ile geliyor. Yaklaşık 8.9mm kalınlığında, 212gr ağırlığında olan telefon, 6.8 inç, 1080 x 2400 (Full HD+) çözünürlüğe çıkabilen, 20:9 formatında ekrana sahip. Sol üstteki delik çentikte f/2.0 diyaframlı 16 megapiksel selfie kamera bulunuyor. Huawei’ye göre telefon yüzde 90.3 ekran gövde oranına sahip.

Fotoğrafçılık, Maimang 9 5G’nin en güçlü yönlerinden biri. Arkada yapay zekadan güç alan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. f/1.79 diyaframlı 64 megapiksel ana kameraya f/2.2 diyafram ve 120 derece görüş açılı 8 megapiksel lens, f/2.4 diyaframlı 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Üçlü kamera, EIS, süper gece sahne modu ve 4K video kaydı gibi özellikler sunuyor.

Huawei Maimang 9, MediaTek’in Dimensity 800 5G işlemcisinden güç alıyor. Çift mod SA/NSA 5G ağ desteği getiriyor. Cihaz, 22.5W hızlı şarjı destekleyen 4300 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 yazılımı ile geliyor. microSD kart yuvasına sahip olmasıyla hafızası genişletilebiliyor. Parmak izi okuyucu yana konumlandırılmış.

Huawei Maimang 9 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei’nin yeni telefonu Maimang 9 5G, 7 Ağustos’ta Çin’de satışa sunulacak. Geçişli yeşil (Qijing Forest), geçişli beyaz (Sakura Snow Clear) ve gece siyahı (Magic Night Black) renk seçenekleriyle geliyor. 6GB RAM + 128GB depolama alanlı Mimang 9’un fiyatı 2199 yuan (yaklaşık 314 dolar). Tepe model olan 8GB RAM + 128GB depolama alanlı Miamang 9, 2399 yuan (yaklaşık 343 dolar) fiyat etiketiyle satışta.