Huawei, Malezya’yı 5G Teknolojisine Geçirecek

2020’de 5G internet teknolojisini ülke genelinde hizmete sunmak isteyen Malezya, Çinli teknoloji devi Huawei ile 5G anlaşması imzaladı.

İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Huawei'nin Malezya'ya 5G teknolojisine geçiş için ekipman, hizmet ve teknik bilgi desteği sağlaması üzerine anlaşmaya varıldı.

Görüşme, Başbakan Mahathir Muhammed, Huawei'nin Malezya Üst Yöneticisi Michael Yuan ve Malezyalı telekom şirketi Maxis'in Üst Yöneticisi Gökhan Öğüt arasında gerçekleşti.

Yapılan anlaşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan Mahathir, "Maxis ve Huawei'nin bu ortamı değerlendirip Malezya'nın dijital ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını görmekten memnunum. 5G teknolojisinin bütün Malezya'yı birbirine bağlayan anahtar unsur olacağından ve üretim, tarım, sağlık gibi endüstrileri dönüştüreceğinden şüphemiz yok. Bu sayede Malezya, küresel alanda rekabete açık kalacaktır." diye konuştu.

Maruz kaldığı bir takım yaptırımlara rağmen firmasının Huawei'ye karşı güveninin tam olduğunu belirten Maxis Üst Yöneticisi Öğüt, "Huawei, Maxis'in uzun dönem ortağıdır. 4G teknolojisine de Huawei ile geçtik, bu yüzden ileriye dönük adımlarda herhangi bir sorun görmüyorum.” dedi.

Ayrıca Huawei'nin, Malezya'nın 5G'ye sağlam bir şekilde geçişini sağlayabilecek enstrümanları iyi kullanacağından emin olduklarını dile getiren Öğüt, "Huawei, aynı zamanda Maxis'in 5G ağı bakımı ve faaliyetiyle alakalı destek sağlamak için uzmanlardan oluşan bir ekibi görevlendirecek." ifadelerini kullandı.

Malezya hükümeti, 2020'nin ikinci yarısından itibaren ülkede 5G teknolojisini kullanıma sunmayı planlıyor.