Huawei Mate 10 Akıllı Telefondan Fazlası Olacak!

Çin merkezli Huawei şirketinin en güçlü cihazı Mate 10 hakkında bugün bir video paylaşıldı. Videoda “Mate 10 bir akıllı telefon değil, o dahi bir makine.” ifadeleri, şirketin yeni amiral gemisine ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

Apple ve Samsung gibi büyük şirketlere rakip olmak isteyen Huawei, Mate 10 ile piyasadaki yükselişine devam etmek istiyor. 16 Ekim tarihinde lansmanı yapılacak cihaz, AI yetenekleriyle (yapay zeka) bir hayli dikkat çekiyor. Gücünü, Huawei’n kendi yonga seti olan Kirin 970'den alacak olan Mate 10’da, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapay zeka teknolojisine sahip olacak.

Yayınlanan videoda, Mate 10’un çift arka kamerayla ve metal bir kasayla geleceğini görüyoruz. Ayrıca daha önce sızdırılan bazı bilgilere göre, cihazda 5.9 inç Quad HD+ ekran, 6 GB RAM ve Android 8.0 Oreo da yer alacak. Cihaz hakkındaki tüm detayları öğrenebilmemiz için çok az daha beklememiz gerekiyor.

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10, 16 Ekim'de düzenlenecek lansmanda gün yüzüne çıkacak.