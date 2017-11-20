Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı

Huawei’nin yapay zeka işlemcili yeni akıllı telefonlarından Mate 10 Lite, Türkiye’de satışa sunuldu. Fotoğraf çekip paylaşmayı sevenlerin gözde markası Huawei’nin yeni telefonlarından Mate 10 Lite’in Türkiye fiyatı haberimizde.

Huawei Mate 10 Lite Özellikleri:

Üstün fotoğraf performansıyla tercih edilen Huawei’nin yapay zeka destekli işlemcili yeni akıllı telefon modeli Mate 10 ile birlikte tanıttığı Mate 10 Lite, sonunda Türkiye’de satışa çıktı. Huawei Mate serisinin merakla beklediğimiz modeli Mate 10 Lite, 5.9 inçlik 18:9 orana sahip FullView ekranı, 8 çekirdekli Kirin 659 işlemcisi, arkada 16MP ve 2MP bokeh efekt destekli kamerası; önde de 13MP ve 2MP ambiyans flaş destekli kamerası, 3340 mAh kapasiteli güçlü bataryası ile 2017’nin en iyilerinden biri.

Huawei Mate 10 Lite, özellikle kamera tarafında çok geliştirilmiş bir cihaz. Bunda Leica ile olan işbirliğinin katkısı büyük. Günümüzün en çok konuşulan efektlerinden bokeh efektini kusursuzca yapabilen selfie kamerası, kötü selfieyi tarihe karıştıran selfie tonlama flaşı, 2 seviyeli parlaklıkla ortam koşullarına göre parlaklığı otomatik ayarlayabilmesi ve daha saymakla bitmeyecek, deneyimlemeniz gereken birçok kamera özelliği mevcut. Dahası Mate 10 Lite, fotoğraf özelliğinde ilk kez yapay zeka teknolojisi kullanılan telefon olma özelliğini taşıyor.

Huawei Mate 10 Lite Türkiye Fiyatı:

Akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir boyut kazandıran Huawei Mate 10 Lite, 2199 TL fiyat etiketiyle büyük teknoloji mağazalarında satışa sunulmuş durumda.