Huawei Mate 10 Pro, 2017'nin En Beğenilen Akıllı Telefonu Oldu

Huawei’nin yapay zeka işlemcili akıllı telefonu Mate 10 Pro, Forbes yazarı tarafından “2017’nin en beğenilen akıllı telefonu” olarak değerlendirildi. Şu sıralar yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, Huawei Mate 10 Pro modelini seçenekleriniz arasına koymanızı tavsiye ederiz.

“2017’nin en iyi akıllı telefonu?” sorusunun yanıtını bulmak oldukça güç. 2017’nin sonuna yaklaştığımız şu günlerde farklı mecralardan değerlendirme yazılarına, videolarına rastlıyoruz. Amiral gemisi sınıfına giren güçlü akıllı telefonlar arasında bu senenin iddialı isimlerinden biri de hiç şüphesiz ki; Huawei’nin yapay zeka destekli işlemciyle eşsiz kıldığı akıllı telefonu Mate 10 Pro.

İşlemcisi dışında ekranı, kamerası, pil performansı ile kullanıcıları kendisine çeken telefon, dünyanın en çok okunan iş dergilerinden Forbes’ten ödül almayı başardı. 2017’nin en beğenilen akıllı telefonu olarak gösterilen Huawei Mate 10 Pro’nun işlemcisinin Android’deki en güçlü yonga seti olduğu, pil ömrü ve kamerasıyla rakip cihazlardan önde olduğu belirtildi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang’in Forbes’in değerlendirmesine ilişkin açıklaması ise şöyle: “Bu seçim Huawei için çok özel bir zamana denk düşüyor. Akıllı telefon devriminin eşiğindeyiz. IDC araştırma şirketine göre, 2016’da dünyada satılan her kişisel bilgisayara karşılık 5,6 adet akıllı telefon satıldı. 2021 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası akıllı telefon sahibi olacak. Pazar daha da genişliyor ve derinleşiyor. Bu nedenle bu tür değerlendirmeler bizim için çok önemlidir ve mümkün olan en iyi ürünü sunma çabalarımızı sürdürmemizde bizi motive ediyor.”