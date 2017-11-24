Huawei Mate 10 Pro Avrupa'da Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Bu yıl içerisinde büyük işler başaran Huawei şirketi, bugün Mate 10 Pro ile Avrupa'da ön sipariş rekoru kırdı. "Akıllı değil zeki telefon" sloganıyla satılan Mate 10 Pro'nun, şirketin satış hedeflerinin yüzde 100'ünü aştığı ifade ediliyor. Ayrıca Mate 10 Pro, akıllı telefon pazarının popüler telefonları iPhone X ve Note 8'e fark atmasıyla da dikkat çekiyor.

Günümüz şartlarına bakıldığında gerçekten üst seviye bir akıllı telefon olan Huawei Mate 10 Pro, Avrupa'da başarılı bir telefon konumunda. Öyle ki Huawei şirketinin satış hedeflerini alt üst eden cihaz, rakiplerine oranla ucuz olmasıyla müşterileri cezbediyor.

Yapay zeka teknolojisi destekli Kirin 970 yonga setini barındıran Mate 10 Pro, 6GB RAM'e sahip. 18:9 çerçevesiz ekran ve yüksek çözünürlüklü çift kamera bulunduran cihaz İngiltere'de 770 Sterlin'den 700 Sterlin'e düşmesiyle bir hayli dikkat çekti. Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise Mate 10 Pro 800 Euro'dan ön siparişe sunuldu.

Ayrıca Huawei şirketi hedeflerinin 2022 yılına kadar en büyük akıllı telefon üreticisi olmak olduğunu da açıklamıştı.