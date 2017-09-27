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Huawei Mate 10'un Tanıtım Görselleri Sızdırıldı

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Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil

Çin merkezli Huawei şirketinin en güçlü akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek olan Mate 10’un tanıtım görselleri sızdırıldı. Leica imzalı çift kamerayla dikkat çeken Mate 10, AI yetenekleriyle (yapay zeka) de bir hayli başarılı olacak.

Bugün sızdırılan bazı görseller dahilinde Huawei şirketinin Mate 10 ile özellikle kamera ve yapay zeka üzerinde çalıştığını anlayabiliyoruz. Şirketin en güçlü yonga seti Kirin 970’e sahip olacak Huawei Mate 10, 14 farklı sahneyi tanıyarak kamera ayarlarını otomatik olarak yapacak. Bu otomatik ayarlamalar sayesinde cihaz sahibi çok daha başarılı fotoğraflar çekebilecek ve yeni asistan kabiliyetlerini kullanabilecek. Ayrıca asistan, cihazda internet bağlantısı yokken bile görüntülenen metni NPU sayesinde kullanabileceğiniz metinlere çevirebilecek.

f/1.6 diyafram açıklığında çift kameraya sahip olacak olan Mate 10'da gece çekilen fotoğraflarda bile görüntü kalitesinde düşüş olmayacağı ifade ediliyor. Cihazın ön kamerası konusunda ise henüz bilgi bulunmuyor.

Bunlara ek olarak 6GB RAM ve 4000 mAh batarya barındıracak Mate 10’un pilini yapay zekaya sahip bir sistem yönetecek. Bu sistem ile daha uzun batarya ömrüne sahip olacak cihaz 16 Ekim'de kullanıcılarla buluşacak. 

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