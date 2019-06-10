Huawei Mate 20 Lite'a EMUI 9 Güncellemesi Geldi

Huawei Mate 20 Lite kullanıcılarının uzun zamandır beklediği EMUI 9 güncellemesi bugün dağıtılmaya başlandı. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Android'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada mevcut Huawei cihazlarının güncelleme almaya devam edeceği söylenmişti. Bugün itibarıyla Mate 20 Lite'a EMUI 9/ Android Pie güncellemesi sunuldu.

Mate 20 Lite'a EMUI 9/ Android Pie Geldi!

EMUI 9 güncellemesi az önce Mate 20 Lite'a geldi. Mate 20 Lite'ı kullanıyorsanız güncellemenin cihazınıza bildirim olarak gelmiş olması gerekmekte. Güncellemenin kademeli olarak yayına alındığını tahmin etmekteyiz. Eğer cihazınıza EMUI 9 gelmediyse endişelenmenizi gerektiren bir durum yok. Güncelleme gün içerisinde gelecektir.

EMUI 9.0 Neler Sunuyor?

Huawei marka telefonlara özel olarak geliştirilen EMUI 9.0, yapay zeka destekli öngörü teknolojisi sayesinde önemli işlemsel komutları daha hızlı ve etkin bir biçimde optimize etmekte. Yeni güncelleme ile ortalama sistem yanıt hızı yüzde 25 oranında artırılırken, uygulama başlatma süresi 102 ms azaltıldı. Genel sistem akıcılığı tarafında EMUI 8.1'e göre yüzde 12.9 oranında iyileştirmeler gerçekleştirildi. Son olarak EMUI 9.0'da, Huawei'nin oyun optimizasyonu olan GPU Turbo 2.0 bulunuyor. Huawei GPU Turbo 2.0, EMUI 8.1'e kıyasla dokunma gecikmelerini yüzde 36 oranında azaltmakta.