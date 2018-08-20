Huawei Mate 20 Lite'ın Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Çinli üretici Huawei'nin yeni Mate 20 serisinden Mate 20 Lite'ın neredeyse bütün teknik detayları sızdırılmış durumda. Orta segment pazarına güzel bir alternatif sunacak olan Mate 20 Lite, çentikli ekran tasarımıyla gelecek.

Huawei Mate 20 Lite Teknik Özellikleri

Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak olan Mate 20 serisinin yine üç farklı sürüm ile sunulacağı düşünülüyor. Fakat şimdiye kadar en çok sızdırılan model olan Mate 20 Lite hakkında gelen bilgiler ışığında başarılı telefonlar görebileceğimizi söyleyebiliriz. 6.3 inç 1080x2340 piksel IPS LCD ekrana sahip olan cihazın çentik barındıracağını da belirtmek gerekiyor.

Huawei'nin kendi üretimi olan Kirin 710 yonga setini barındıracak Mate 20 Lite'da 6GB RAM ve 64GB dahili depolama yer alacak. Arka tarafta 24MP + 2MP dikey kamera kurulumuna ve ön tarafta ise 24MP + 2MP çift selfie kamerasına sahip olacak Mate 20 Lite'ın aynı zamanda yapay zekadan yararlanacağı ifade ediliyor.

Huawei Mate 20 Lite Fiyatı

Ayrıca 3750mAh batarya ve IP68 su-toz sertifikasını bulunduracağı dile getirilen cihazın Apple'ın Animoji'sine benzer bir yazılım olan QMoji'yi kullanacağı belirtildi. Huawei, QMoji sayesinde kullanıcıların yüzlerini tarayıp çeşitli emojilere yansıtmalarına olanak sağlayacak. Son olarak Mate 20 Lite siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle gelecekken Avrupa pazarındaki fiyat etiketi 400 euro olacak.

Peki siz Huawei Mate 20 Lite'ı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.