Huawei Mate 20 Lite Kamerası Neler Sunuyor?

Mate 20 Lite yenilikçi tasarımı, malzeme kalitesi ve fiyatıyla ilgi çeken bir akıllı telefon. Peki böylesine iyi dizayn edilmiş bir akılı telefonun kamera performansı kullanıcıya nasıl bir deneyim yaşatıyor?

Öncelikle Huawei Mate 20 Lite’da ön tarafta 2, arka tarafta 2 olmak üzere 4 adet kamera bulunuyor. Bu 4 kamera, cihazda yer alan Kirin 710 işlemcisinde yer alan yapay zeka özelliğiyle bambaşka bir deneyimi sizlerle buluşturuyor.

Arka taraftaki kameralara baktığımızda ana kameranın f/1.8 diyafram açıklığına sahip olduğunu, yanında bulunan derinlik algılayıcı kameranın 2 megapiksellik çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu kameralar Kirin 710 işlemcisi sayesinde 22 farklı nesneyi tanıyor. Yapay zeka desteğiyle anlık olarak düzenliyor ve çok iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor.

Mate 20 Lite’da yer alan yapay zekalı işlemcinin telefona birçok özelliği eklediğini söylemiştik. Ön kamerada yer alan 24 megapiksellik ana kamera ve yanında yer alan 2 megapiksellik alan derinliği kamerasıyla süper bir selfie deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Yapay zeka ne işe yarıyor diyenler için ise Kirin 710 işlemcisi sayesinde kullanıcılarla buluşan bu özellik, kameranın 8 farklı sahneyi tanımlayıp gerekli ayarlamaların yapılmasını sağlıyor.

Aslında ön kamerada çok önemli bir özellik bulunuyor, ters ışıkta bile yüzünüzü aydınlatmayı başaran yapay zeka destekli HDR ile tahmin ettiğinizden çok daha kaliteli selfieler çekebiliyorsunuz. Ön kamera hareketli emojiler (Qmoji) ve çok daha eğlenceli özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.