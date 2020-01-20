Huawei Mate 20 Lite Kullanıcıları için Sevindirici Haber Geldi

Huawei Mate 20 Lite kullanıcılarının merakla beklediği Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Mate 20 Lite, Android 10 Tabanlı EMUI 10 Güncellemesi Alıyor

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan ve satışa sunulduktan birkaç ay sonra EMUI 9.1 güncellemesi alan Mate 20 Lite'a EMUI 10 güncellemesi geldi. EMUI 10 ile birlikte Huawei uygulamalarının ikonlarında değişiklikler olacak. Kişiler ekranında tasarımsal açıdan değişiklikler bulunacak.

EMUI 10 ile birlikte cihazlar karanlık mod desteği ile buluşacak. Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olacak.

Mate 20 Lite için EMUI 10 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlandı. 3.94 GB boyutunda olan güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'deki cihazlara da gelmesi bekleniyor. Cihazınıza güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmek için "Ayarlar" bölümünden "Yazılım Güncelleme" seçeneğine gitmeniz ve bu alandan güncellemeleri denetlemeniz gerekmekte. Güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağını tahmin etmekteyiz.

Hemen aşağıdan Mate 20 Lite inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.