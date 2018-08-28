Huawei Mate 20 Lite Teknik Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Türkiye’deki kullanıcılarının sayısını günden güne artıran Huawei, çok yakında yeni bir akıllı telefon modeli tanıtacak. Geçtiğimiz sene tanıtılan ve pilinin çok iyi gitmesiyle kullanıcıların kalbini çalan Huawei Mate 10’un yeni modeli olacak olan Huawei Mate 20’nin Lite versiyonu sızdırıldı. İşte Huawei Mate 20 Lite’ın teknik özellikleri ve fiyatı.

Huawei Mate 20 Lite Teknik Özellikleri:

Uzun kullanım süresi vermesiyle en çok tercih edilen Android telefonlardan Huawei Mate 10’dan sonra gelecek olan Huawei Mate 20’nin tanıtılmasına çok az bir zaman kala teknik detayları gün yüzüne çıktı. Polonya perakende sitesi X-Kom’un Huawei Mate 20 Lite’ı ön siparişe açmasıyla cihazın donanımından yazılımına fiyatına merak edilen tüm detaylar açığa çıktı.

6.3 inç 2340 x 1080 çözünürlüklü 19.5:9 formatında 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip LCD ekranla (iPhone X stili büyük çentiği de içine alan) bizleri karşılayacak olan Mate 20 Lite, gücünü Huawei’nin ilk 12nm çip seti Kirin 710’dan alacak. İşlemciye ARM Mali G5 grafik işlemcinin eşlik ettiğini belirtelim. 4GB bellek ve 64GB dahili depolama alanı (+microSD) ile bizleri karşılayacak olan cihazın arkasında 24MP ve 2MP iki kamera ve bu kameraların hemen altına konumlandırılmış parmak izi sensörü yer alıyor. Cihazın ön yüzündeki kameralardan biri 20MP diğeri de 2MP. USB Type-C bağlantısı üzerinden hızlı şarj desteği sunan 3750mAh batarya ile gelen telefon, kutusundan EMUI 8.2 ile özelleştirilmiş Android 8.1 Oreo ile çıkacak.

Huawei Mate 20 Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelecek olan Huawei Mate 20 Lite’ın fiyatı ise; yaklaşık 436$. Cihazın çıkış tarihine ilişkin net bir bilgi olmamakla birlikte Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.