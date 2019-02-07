Huawei Mate 20 Pro Aksesuarları Neler Sunuyor?

Huawei Mate 20 Pro, satın aldığınız kutu içerisinde size bir çok aksesuarı standart olarak sunuyor. Fakat siz telefonunuzu seviyor ve daha da özelleştirmek istiyorsanız Huawei size ek olarak kullanabileceğiniz muhteşem aksesuarlar da sunuyor. Şimdi gelin bu aksesuarlara yakından bakalım.

Lansman sırasında en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi telefonun suya ve toza karşı dayanıklılığından öte su geçirmezlik sağlayan kılıfıydı.

Waterproof Snorkeling Case olarak lanse edilen bu kılıfı, Mate 20 Pro’ya uyguladığınızda cihaz 5 metre derinlikte 60 dakikaya kadar suya dayanabiliyor. Adeta bir su altı kamerası gibi muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

Silikon Kılıf

Silikon kılıf hem yumuşak yapısı hem de telefonu komple sarmasıyla kullanıcıyı memnun eden bir tercih. Kılıfı kullanırken telefonun tüm imkanlarından faydalanmanız da mümkün. Silikon kılıfın sadece siyah ve mavi renkleri mevcut durumda.

Hızlı Kablosuz Şarj Standı

Mate 20 Pro’da yer alan Süper Hızlı Şarj teknolojisinin yanında 15 Watt hızlı kablosuz şarj desteğinin de yer aldığını söylemek lazım. Bu özelliği kullanabilmek için Huawei tarafından üretilen özel şarj standını kullanmanız gerekiyor.

Akıllı Kapaklı Kılıf

Asıl modeli Smart View Flip Cover olarak geçen ve Mate 20 Pro için çok iyi bir seçenek olan bu kılıf, özellikle telefonunun ekranını sürekli kontrol eden kullanıcılar için mantıklı bir seçenek. Kılıf telefona takılıyken birçok bildirimi direkt olarak görebildiğiniz gibi yine telefonun tüm imkanlarından rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. Kılıfın siyah ve mavi renkleri mevcut.

Cüzdan Kapaklı Kılıf

Huawei tarafından Mate 20 Pro için özel geliştirilmiş Wallet Cover Case, özellikle cüzdanını yanında elinin altında sürekli tutmayı seven kullanıcıları mutlu ediyor. Cüzdanınızda bulunan kartları muhafaza etmeyi başaran bu kılıf, tüm bunların yanında stand olarak da sizi sevindiriyor.

Abstract Case

Bu kılıf ise eğlenceli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zaten halihazırda özellikleriyle dikkat çeken Mate 20 Pro, bu özel tasarlanmış kılıf ile metrelerce öteden ayırt edilebilir hale geliyor.

Mate 20 Pro’nun detaylı incelemesini ise inceleme videomuzdan izleyebilirsiniz.