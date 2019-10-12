Huawei Mate 20 Pro, Android 10 Güncellemesine Kavuştu

Huawei Mate 20 Pro kullanıcılarının uzun zamandır beklediği EMUI 10 tabanlı Android 10 güncellemesi bugün dağıtılmaya başlandı. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Android'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada mevcut Huawei cihazlarının güncelleme almaya devam edeceği söylenmişti. Bugün itibarıyla Mate 20 Pro'ya EMUI 10/ Android 10 güncellemesi sunuldu.

Görünüşe göre, EMUI 10 güncellemesini Mate 20 Pro kullanıcıları çok sevecek. EMUI 10 güncellemesi ile birlikte Huawei uygulamalarının ikonlarında değişiklikler yapıldı. Kişiler ekranında tasarımsal açıdan değişiklikler bulunuyor. EMUI 10 ile birlikte cihazlara karanlık mod geldi.

Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip oldu.

Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazların çok daha hızlı hale geldiği söyleniyor. EMUI 10 tabanlı Android 10 güncellemesi toplamda 4.42 GB. Şu anda yurt dışındaki Mate 20 Pro kullanıcıları Android 10 güncellemesini almaya başladı.

Güncellemenin kademeli olarak yayına alındığını tahmin etmekteyiz. Android 10 güncellemesinin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Güncellemenin ülkemizde ne zaman yayına alınacağı henüz bilinmiyor ancak büyük ihtimal ile önümüzdeki haftalarda ülkemizde de dağıtılmaya başlanacak.