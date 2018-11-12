Huawei Mate 20 Pro Türkiye Fiyatı ile Dudak Uçuklatıyor!

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi Mate 20 Pro ile Türkiye pazarında boy göstermeye hazırlanıyor. Peki, Huawei Mate 20 Pro’nun Türkiye fiyatı ne olacak? İşte yarın piyasaya sunulacak olan Mate 20 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!

Bu yılın en iddialı Android telefonlarından biri olan Huawei Mate 20 Pro, geçtiğimiz ay Londra’da düzenlenen etkinlikle tanıtılmıştı.

Pazar payını önemli oranda büyüten ve akıllı telefon satışında Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşen Huawei, yarın itibarıyla yeni amiral gemisi Mate 20 Pro’yu ülkemizde satışa sunacak.

Huawei Mate 20 Pro Özellikleri

Pek çok kişi tarafından 2018’in en iyi Android telefonu olarak gösterilen Huawei Mate 20 Pro, sahip olduğu üstün özelliklerle rakiplerinden ayrılıyor.

Mate 20 Pro, 3120 x 1440 çözünürlüğünde 6.39 inçlik OLED bir ekran sunuyor. Kirin 980 yonga seti ile desteklenen telefon, 6GB RAM / 128GB ROM ve 8GB RAM / 256GB ROM depolama seçenekleri ve 4200mAh batarya ile geliyor.

Mate 20 Pro kutusundan 40W hızlı şarj destekleyen bir adaptör çıkıyor. Bu sayede telefonu yalnızca 30 dakika şarj ettiğinizde dahi yüzde 70 pil seviyesine ulaşabiliyorsunuz.

Kamera özelliklerine gelince, cihazın arkasında 40MP + 8MP + 20MP olmak üzere üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bunlardan biri geniş açı, diğeri ise makro çekim yapma imkanı sunuyor. Diğer lens ise makro çekim yapmayı sevenler için ultra geniş açı imkanı veriyor.

Dünyanın yapay zekayla güçlendirilmiş ilk Leica Ultra Geniş Açılı Üçlü Lensini bünyesinde barındıran Mate 20 Pro, ister gündüz isterse gece çekimlerinde muazzam fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Huawei Mate 20 Pro Türkiye Fiyatı

Huawei Mate 20 Pro, Gece Mavisi, Siyah ve Alacakaranlık renkleriyle 12 Kasım’da yani yarın Türkiye’de satışa sunulacak. Telefonun Türkiye satış fiyatı ise 8499 TL olarak belirlendi.