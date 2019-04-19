Huawei Mate 20 X 5G Modelinin İlk Detayları Ortaya Çıktı

Akıllı telefon modellerinin en fazla çeşit gördüğü yıllardan birisi de 2019 yılı oldu. Özellikle de Huawei ve Samsung, adeta ürün bombardımanı yaparak kafaları karıştırmayı başardı. Ayrıca Huawei ve Samsung firmasının katlanabilir cep telefonları ile birlikte, orta segment ürünleri de büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Huawei Mate X modeli, şirketin ilk 5G telefonu. Ancak bu modeli alma konusunda ekonomik olarak zorlanacaklar için şirket, orta segment modellerinden birini 5G olarak üretmeye karar verdi. Huawei Mate 20 X ürünü, 5G olarak çıkacak ve Ortalama bir fiyata da sahip olacak.

Huawei Mate 20 X teknik özellikleri

Bu modelin öncelikli olarak ekran çözünürlüğüne bakmak gerekiyor. OLED ekran olanHuawei Mate 20 X ürününde, ekran boyutu olarak da 7.2 inç seçildi. Ön yüz son derece sade bir tasarıma sahip. Şarj konusunda her ne kadar beklentiler 5000 mAh olsa bile şirket, 4200 mAh batarya kapasitesini daha uygun gördü.

Huawei tarafından piyasaya sürülecek bu yeni model cep telefonu, sadece yarım saat içerisinde %70 oranında şarj alabilecek. Bunu da 40 volt batarya şarjı ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Huawei Mate 20 X modeli ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.