Huawei Mate 20 X (5G)’ye Büyük İlgi!

Huawei, 5G destekli Mate 20 X’i 26 Temmuz’da Çin pazarı için duyurmuştu. Yeni telefonun rezervasyonları şirketin çevrimiçi mağazası Vmall üzerinden başlatıldı. Cihazın ilk satışının da 16 Ağustos’ta yapılması planlanıyor.

Şimdiye kadar ise, Mate 20 X (5G) için Vmall’da 1 milyondan fazla rezervasyon yapıldı bile. Görünüşe göre bu yeni cihazı satın almayı düşünen çok sayıda insan var. Ancak bu rezervasyonların, ücretin tamamını ödememenizi ya da bir anlaşma yaparak ödemenin tamamını başka bir tarihte yapmanızı sağlayan ön siparişler gibi olmadığını belirtelim.

Yani bir Mate 20 X (5G) rezervasyonu yapmak oldukça kolay ve ön ödeme yapmayı gerektirmiyor. Ancak çevrimiçi promosyon satışlarında, cihazı satın alabilmek için mutlaka rezervasyon yapmanız gerekiyor.

5G’nin an itibariyle Çin’de yeterince yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de 5G özelliğiyle ön plana çıkan bir telefonun şimdiden 1 milyon adet rezervasyon alması oldukça büyük bir olay.

Teknik Özellikleri

Huawei’nin yeni akıllı telefonu 7.2 inç’lik FHD+ OLED dokunmatik ekrana sahip. Gücünü Kirin 980 yonga setinden alan cihazda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. 4.200 mAh’lik bir bataryaya ve 40 W hızlı şarj özelliğine sahip olan Mate 20 X (5G), EMUI 9.1 ile birlikte Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor. Ayrıca cihazda 40 MP + 8 MP + 20 MP olmak üzere üçlü arka kamera yerleşimi ve 24 MP selfie kamerası mevcut.

Mate 20 X (5G) hem NSA hem de SA 5G’yi destekleyen ilk telefon olarak geliyor (aslında şu anda hiçbir yerde SA 5G ağı bulunmuyor). Telefonun fiyat etiketi ise yaklaşık olarak 881 dolar (yaklaşık 4.900 TL).