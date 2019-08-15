Huawei Mate 30'da 25 Watt'lık Kablosuz Hızlı Şarj Desteği Olabilir

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli olan Huawei Mate 30 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. İddiaya göre, Huawei Mate 30'da 25 Watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisi bulunacak.

Çin'den gelen yeni bir söylentiye göre, Mate 30 ve Mate 30 Pro'da 25 Watt'lık kablosuz şarj teknolojisi desteği bulunacak. Görünüşe göre Huawei, akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirecek.

Şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlarda 25 Watt'lık kablosuz şarj desteği bulunmamakta. Huawei, hatırlarsınız ki geçtiğimiz sene Londra'da düzenlediği etkinlikte Mate 20 Pro'yu tanıtmıştı ve Mate 20 Pro'da 40 Watt'lık 'SuperCharge' teknolojisinin bulunduğunu açıklamıştı.

Çin menşeli şirketin yeni tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yepyeni bir şarj teknolojisi bulunabilir. Huawei Mate 30'un arka tarafında iki adet 40 megapiksellik kamera sensörünün bulunacağı ve Mate 30 Pro'nun 6,7 inçlik 90Hz, BOE yapımı AMOLED panele sahip olacağı söylenmekte.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun Kirin 990 yonga setinden gücünü alacağı son gelen sızıntılar arasında.

Huawei Mate 30 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, gelen sızıntılara göre 19 Eylül'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!