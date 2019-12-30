Huawei Mate 30’dan Büyük Başarı

Huawei’nin Mate 30 serisi yaklaşık bir ay önce 7 milyon adetlik satış rakamını geride bıraktı. Şimdi ise, Çinli haber ajansı Sina’ya göre dünya genelinde Mate 30 satışları 12 milyon adede ulaştı.

Google’ın mobil hizmetlerinden yoksun olması ve Çin dışında erişilebilirliğinin sınırlı olması dikkate alındığında, Mate 30’un bu satış rakamlarına ulaşabilmesi gerçekten etkileyici.

Huawei’nin Mate 30 serisi için sıradaki hedefi ise 20 milyon satış adedine ulaşmak. Şu anki satış rakamlarına bakılırsa bunun Huawei için ulaşılabilir bir hedef olduğu söylenebilir.

Huawei Mate 30 Pro, bu yılki en iyi Android amiral gemilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Telefonun muhteşem kameraları sayesinde hem gündüz hem de gece ortamında en iyi çekimleri elde etmek mümkün oluyor. Cihazın ekranı kusursuz parlaklık ve muhteşem bir görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca bataryası da oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Mate 30’un daha fazla ilgi görmemesinin en önemli nedeni, telefonda Google hizmetlerinin yer almıyor olması. Ancak tüm engellere rağmen Huawei’nin hala güçlü olduğunu görmek sevindirici.