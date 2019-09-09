Huawei Mate 30 İçin Yeni Video Yayınlandı

Huawei'nin yeni Mate serisini tanıtmasına oldukça kısa bir süre kalmışken şirket, yeni seri ile ilgili heyecan verici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Huawei yaklaşmakta olan Mate 30 modelleri için iki yeni video yayınladı. Görünüşe göre şirket, Kirin 990 ve 5G teknolojisini tanıtmasının ardından heyecan seviyesini yukarıda tutmak istiyor. "İmkanları tekrar düşünün" sloganı ile yayınlanan videolar, öne çıkan özellikler hakkında bazı fikirler sunuyor.

Hızlı kablosuz şarj, kamera yetenekleri ve düşük ışık performansı ile ön plana çıkarılan modeller, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Yeni Mate serisi 19 Eylül tarihinde, Münih'te gerçekleştirilecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Yayınlanan videolardan birine göz atmak isterseniz, hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.