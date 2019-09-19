Huawei Mate 30 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni akıllı telefon modeli olan Huawei Mate 30'u tanıttı. Huawei Mate 30'un tüm teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. Gelin hep beraber Huawei Mate 30'un teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei Mate 30 Özellikleri

Huawei, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlediği özel etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini ve diğer ürünlerini tanıttı. Huawei Mate 30, 6.62 inçlik AMOLED ekrana sahip. Gücünü Huawei'nin IFA 2019'da tanıttığı yeni yonga seti olan Kirin 990'dan alan Mate 30'da 6GB/ 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz 5G teknolojisini desteklemekte.

Huawei Mate 30'un arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırasıyla şu şekilde: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı ana kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve lazer odak sensörü.

Huawei Mate 30, 7680 fps'de 720p slow motion videolar çekebilmekte. Cihaz 960 fps'de ise 1080p video çekebilmekte. Huawei Mate 30'un kamerası ile ultra yüksek hızlı fotoğraf çekimi, mükemmel gece fotoğrafı çekimi ve TimeLapse çekimi olmak üzere pek çok özelliği desteklemekte.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Huawei Mate 30, 4200 mAh'lık bataryaya sahip ve 40 Watt'lık Huawei SuperCharge teknolojsini desteklemekte.

Huawei, Mate 30'un 27 Watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisini desteklediğini söyledi. Kablosuz hızlı şarj aparatı kutu içerisinden çıkmamakta. Mate 30, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile gelmekte. Cihazda Google servisleri bulunmamakta.

Huawei Mate 30 Fiyatı

Siyah, yeşil, pembe ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen Huawei Mate 30'un 6GB RAM'li modeli .. dolardan 8GB RAM'li modeli ise .. dolardan yurt dışında satışa çıkacak.

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