Huawei Mate 30 Pro 90Hz Yenileme Hızıyla Geliyor

ABD ambargosuna rağmen hiç durmadan yoluna devam eden Huawei kuruluşunun yeni amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro 90 Hz yenileme hızı ile geliyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Huawei’nin yeni modeli Mate 30 Pro ile ilgili ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte konu ile ilgili detaylar.

Çin'den gelen sızıntılar dikkatlice incelendiğinde; 6.71 inç AMOLED ekran ve şık bir tasarıma sahip olacağı görülen bu model, yakında tanıtılacak. Şirketin bu cep telefonunda, özellikle de ekrana büyük bir önem vereceği gelen bilgiler arasında.

Huawei Mate 30 Pro rakiplerinden daha hızlı olacak

Mate 30 Pro modelinin daha önceki modeller olan Mate 20 Pro ve P30 Pro’ya göre çok daha yumuşak animasyonlar sunması bekleniyor. Önceki modellerde kullanılan yenileme hızı daha çok 60 Hz iken, şimdiki modelinde 90 Hz kullanıma sunulacak. Böylece daha hızlı geçişlerin önü açılacak.

Ayrıca Mate 30 Pro’nun arka kamerasına değinmek gerekirse, dikdörtgen bir şeklin hakim olacağını ifade edebiliriz. Bu dikdörtgen şeklinin içerisine yerleştirilmiş dörtlü kamera yer alıyor. Kameralar, 5x’e kadar optik yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırma sağlayabiliyor.

Son olarak elimize ulaşan bilgiler ışığında bu modelin, 55W hızlı şarj ile büyük bir 4200 mAh bataryaya sahip olacağı da ortaya çıktı. 2019 yılının son aylarına doğru bu modelin tanıtımının yapılması bekleniyor. Huawei Mate 30 Pro ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız, bizi takipte kalın.