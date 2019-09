Huawei Mate 30 Pro, AnTuTu Sıralamasını Ezdi Geçti!

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 30 Pro modeli dün gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı. Kirin 990 işlemciden gücünü alan model, AnTuTu sıralamasını ezdi geçti.

Mate 30 Pro'ya ait ilk AnTuTu skorlarının yayınlanması ile birlikte, yeni modele ait performans testleri de ortaya çıkmış oldu. Skora baktığımızda şirketin Qualcomm ve Apple ile rekabeti yakalamış olduğunu görüyoruz. Performans testinden 457,357 puan alan model, bu noktada önemli bir başarı da yakalamış oluyor.

Bununla birlikte test edilen modelin 5G değil, 4G versiyonu olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu önemsiz gibi gözükse de, iki versiyon arası işlemci farklarının olması sebebiyle önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Üretim teknolojisinde ve çekirdek hızlarında farklılıklar içeren işlemciler, performans noktasında da ufak da olsa fark sunacaktır.

Diğer bir deyişle Mate 30 Pro 5G modelinin, test edilen modelden daha yüksek bir puan alacağını söyleyebiliriz. 4G Mate 30 Pro ise Snapdragon 855 ile Snapdragon 855 Plus işlemciler arasında kendisine yer ediniyor. Şu an Snapdragon 855 Plus işlemcisi ile Black Shark 2 Pro ve Asus Rog Phone 2 ilk iki sırayı alıyor. Bununla birlikte Snapdragon 855 işlemci ile üçüncü sırada OnePlus 7 Pro bulunuyor.

Mate 30 Pro aldığı 457,357 puan ile birlikte OnePlus 7 Pro modelini geçip, üçüncü sıraya yerleşiyor. Ancak dediğimiz gibi, Mate 30 Pro'nun 5G versiyon ile daha yüksek puanlar alması çok muhtemel olacaktır. Bu noktada listenin nasıl değişeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.