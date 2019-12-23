Huawei Mate 30 Pro Bekleyenler için Türkiye Müjdesi!

Huawei tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve bir süredir belirsizlik içinde olan Mate 30 ailesi için sevindirici açıklama geldi!

Türkiye'ye Geliyor!

Huawei yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'de bulunan kullanıcılar için müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de de satışa sunulacak. Ocak 2020 olarak belirlenen satış tarihi gün olarak henüz belli değil. Yeni modelin önümüzdeki ay kullanıcılarla buluşması planlanan yerler ise şu şekilde:

Huawei İstinyePark Deneyim Mağazası

Huawei İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazası

Huawei Kadıköy Servis Merkezi

Huawei Şişli Servis Merkezi

Huawei Mobile Services tarafından desteklenen uygulama mağazası hemen hemen bütün uygulamalara destek sunuyor. Bununla birlikte cihaza Google uygulamalarını yüklemenin de kolay bir şekilde yapılabildiğini görmüştük.

Huawei Mate 30 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yapılan açıklamalarda fiyat bilgisinin şu an için belli olmadığı ve önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Tüm bunlara karşın diğer iki Mate 30 modeli hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şu aşamada diğer modellerin ülkemizde satışa sunulmasını beklemiyoruz.

Huawei Mate 30 Pro Özellikleri

Kirin 990 işlemciden gücünü alan Mate 30 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile kutudan çıkıyor. Kamera tarafında hayli iddialı olan modelin dörtlü arka kamera kurulumu ile geldiğini belirtelim. 40 MP çözünürlüğündeki ana kamera 40 MP ekstra geniş açı, 8 MP telefoto ve ToF sensör ile destekleniyor.

6.53 inç boyutunda şelale ekran ile gelen ve FHD+ çözünürlüğe sahip olan Mate 30 Pro, 27W hızlı şarj desteğine sahip 4,500 mAh batarya ile günü kolayca çıkartabilir durumda.