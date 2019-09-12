Huawei Mate 30 Pro Canlı Şekilde Görüntülendi

Huawei'nin önümüzdeki günlerde tanıtmak için hazırlandığı Mate 30 serisi, şirketin yeni politikasına yön verecek. Tanıtımına oldukça kısa süre kalan Mate 30 Pro, canlı kanlı bir şekilde görüntülendi.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni görüntü, modele ait ilk canlı görüntülerden birisi olarak öne çıkıyor. Tasarımın temel hatlarını gizlemek için kılıf şeklinde kullanılan beyaz plastik, ekran tarafında bazı detayları yakalamamız için bize yeterli imkanı sunuyor. İlk bakışta söyleyebileceğimiz şey eğimli tasarım ve çentikli ekran.

Waterfall screen olarak adlandırılan ekran tasarımına ve eğimli bir yapıya sahip olan Mate 30 Pro, bu tasarımla birlikte hareketli kontrol ve diğer püf noktalarda öne çıkabilir. İkinci nesil yüz tanıma teknolojisi ile donatılan çentik, yeniden tasarlanmış ve biraz büyük gözüküyor. İlk bakışta üçlü ön kamera izlenimi veren çentiğin, muhtemel olarak sensörlerle donatıldığını düşünmemiz de mümkün. Bununla birlikte daha önceki sızıntılarda Mate 30'un daha dar ve sadece iki görünür lense sahip olduğunu görmüştük.

Şu an için bilinen detaylara baktığımızda Mate 30 Pro'nun 90Hz yenileme hızına sahip QHD çözünürlükte 6,6 inç civarında bir ekranla gelmesi bekleniyor. Yüz tanıma teknolojisinin yeni nesil olduğu bilinse de, ön kamera hakkındaki detaylar bilinmiyor. Bununla birlikte arka tarafta 40 MP çözünürlüğünde iki kameranın ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın bulunacağı da, önemli sızıntılar arasında bulunuyor.