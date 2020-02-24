Huawei Mate 30 Pro İnceleme - İşte Tüm Gerçekler!

Huawei'nin yeni amiral gemisi olan Mate 30 Pro'ya yakından bakıyoruz. Dilerseniz Mate 30 Pro'nun özelliklerine göz atalım.

Huawei Mate 30 Pro Özellikleri

Huawei Mate 30 Pro, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan kavisli AMOLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro'da 8GB RAM ve 128GB /256GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Huawei Mate 30 Pro, dört adet arka kamera sensörü ile birlikte gelmekte. Bu kamera sensörleri sırasıyla şu şekilde: f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü 3B derinlik algılayıcıya sahip. Mate 30 Pro, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile gelmekte. Akıllı telefonda Google servisleri yer almamakta. Google servisleri cihaza üçüncü parti olarak kurulabilmekte.

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