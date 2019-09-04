Huawei'nin 19 Eylül'de tanıtacağı yeni Mate serisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 30 Pro'nun render görselleri sızdırıldı.

OnLeaks tarafından sızdırılan görüntülerde Mate 30 Pro'nun dört adet arka kamera sensörü ile geleceği görülmekte. OnLeaks, e kranın tam boyutunun kavisli kenarlar nedeniyle ölçülemediğini iddia etti. Tahminlere göre cihaz 6.6 inçlik ekrana sahip olacak.

Akıllı telefonun ön tarafına baktığımızda üç adet kamera sensörünün bulunduğunu görmekteyiz. Kamera sensörlerinin yanında farklı sensörler de koyulmuş olabilir. Mate 30 Pro'nun 3 boyutlu yüz kilidi açma özelliğini destekleyip desteklemediği şu an için bilinmiyor.

Huawei Mate 30 Pro'nun Render Görselleri Sızdırıldı1

Cihazın ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olup olmadığına dair bir bilgi de bulunmamakta. Sızdırılan görsellerde Mate 30 Pro'nun arka tarafında parmak izi okuyucusu bulunmamakta. Görünüşe göre, cihaz ekrandan parmak izi teknolojisi ile gelecek. Net bir bilgi tam olarak malesef yok.

Görsele göre, cihazda ses seviyesi düğmesine yer verilmemiş. Bunun yerine ses açma / kapama tuşu koyulmuş. Sesi kontrol etmek için güç düğmesinin üzerinde dokunmaya duyarlı bir alan olabilir.

Telefonun alt tarafında SIM kart girişi ve bir USB-C bağlantı noktası bulunmakta. Type-C portunun hemen yanında bir adet hoparlör eklenmiş. Kirin 990 yonga setinden gücünü alması beklenen Huawei Mate 30 Pro hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Akıllı telefon hakkında detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. Takipte kalın!