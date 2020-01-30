Huawei Mate 30 Pro, Sağlamlık Testinde

Huawei'nin kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa sunacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mate 30 Pro, sağlamlık tesine girdi. Ünlü YouTuber JerryRigEverything, Mate 30 Pro'nun ne kadar sağlam olduğunu test etti.

Huawei Mate 30 Pro, Ne Kadar Sağlam?

JerryRigEverything ilk olarak Mate 30 Pro'nun ekranını test etmeye başladı. Ekranın çizilmeye karşı dayanıklı olup olmadığını test eden JerryRigEverything daha sonra bıçak yardımı ile cihazın kenarlarını soymaya çalıştı. Mate 30 Pro'nun kamerasını çizmeye çalışan YouTuber akıllı telefonun ekranını çakmak ile yaktı. JerryRigEverything son olarak cihazı bükmeye çalıştı.

Hemen aşağıdan o anları izleyebilirsiniz.

Huawei Mate 30 Pro, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan kavisli AMOLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro'da 8GB RAM ve 128GB /256GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bunlar:1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü 3B derinlik algılayıcıya sahip. Mate 30 Pro, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile gelmekte. Akıllı telefonda Google servisleri bulunmamakta.

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