Huawei Mate 30 Pro, Türkiye Fiyatı Açıklandı! İşte Fiyatı

Huawei'nin Google servisleri olmayan amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatına ve çıkış tarihine yakından bakalım.

Huawei Mate 30 Pro, 5 Şubat'ta Türkiye'de Satışa Çıkıyor!

Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye'de satışa çıkacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bugün ise cihazın Türkiye fiyatı duyuruldu. Huawei Mobil Servisleri (HMS) tarafından desteklenen Huawei AppGallery ile birçok önemli içeriğe erişim sunan Huawei Mate 30 Pro, küçülen çentiği ve şelale ekran konseptiyle de yenilikçi yaklaşımını bir adım öteye taşıyor.

Huawei Mate 30 Pro, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan kavisli AMOLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro'da 8GB RAM ve 128GB /256GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bunlar:1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü 3B derinlik algılayıcıya sahip. Mate 30 Pro, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile gelmekte. Akıllı telefonda Google servisleri bulunmamakta.

Huawei Mate 30 Pro, Türkiye Fiyatı

Huawei Mate30 Pro’nun 8.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile 5 Şubat 2020 tarihinde Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Ankara’da bulunan Servis Merkezleri’nde ‘Uzay Gri’ rengiyle tüketicilerle buluşması planlanıyor. Huawei Mate 30 Pro’nun sahibi olacak ilk 100 kişiyi ise özel bir hediye verileceği açıklandı.

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