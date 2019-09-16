Huawei Mate 30 RS Porsche Design Doğrulandı

Önümüzdeki günlerde Mate 30 serisinin tanıtımını yapacak olan Huawei, görünüşe göre aileye bazı eklemeler yapıyor.

19 Eylül tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri ile tanışmayı bekliyorduk. Huawei CEO'su Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre bu seriye Huawei Mate 30 RS Porsche Design modeli de eşlik edecek. Özellikle amiral gemisi modellerinde Porsche ortaklığı ile üretilen modelleri görmeye alıştığımız için, bu durum çok da farklı gözükmüyor.

Bununla birlikte bu modelin, ailenin diğer üyelerine göre farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Mate 30 RS Porsche Design için yayınlanan sekiz saniyelik tanıtım klibi, dikey tasarım öğelerinin ağırlıklı olduğu bir arka panel beklememiz gerektiğini gösteriyor. Ayrıca videoda gözüken ince kesik, arkadaki kamera diziliminin beklenen dairesel yapıdan farklı bir halde olabileceğini işaret ediyor olabilir.

Porsche temalı modellerin, normal modellerden tasarımsal olarak farklı olması alışılmadık bir durum değil. Daha önceki Porsche temalı modellerde bu duruma sıklıkla rastlamıştık.

Bununla birlikte telefon hakkında herhangi bir detay bilinmiyor. Ancak tahminler Kirin 990 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB ya da 1 TB depolama yönünde.