Huawei, Mate 30 Satışları için Kendinden Emin!

Geçtiğimiz günlerde yeni Mate 30 serisini tanıtan Huawei, bu cihazda Google uygulamalarının ve hizmetlerinin olmayacağını duyurmuştu. Bu noktada şirketin satışlarının büyük oranda düşeceğini düşünüyorsanız, Huawei kendinden emin gözüküyor.

Amerika tarafından uygulanan ambargo nedeniyle Android lisansı alamayan şirket, açık kaynak kodlu işletim sistemini kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu noktada güncellemelerin geç geleceğini, Google uygulamalarının ve servislerinin de cihazlarda yüklü olmayacağını belirtelim. Pek çok Google uygulaması daha sonradan kişi tarafından yüklenebilse de, Play Store'un şu an için yüklenmesi mümkün değil.

Bu durumlara karşı cihazlara alternatif uygulamalar yerleştiren şirket, kullanıcıların sorun yaşamaması için elinden geleni yapıyor. Mate 30 ailesinin tanıtımından sonra konuşan Huawei CEO'su Richard Yu, yeni modellerin satışlarında küresel pazarda bir düşüş beklese de Çin pazarında önemli bir satış başarısı yakalayacağını düşünüyor.

Mate 30 ailesinin en rekabetçi 5G destekli amiral gemisi modeli olduğunu belirten Yu, yeni modellerin 20 milyon birimden fazla satılmasını beklediğini de açıkladı. Huawei'nin yeni modellerini hangi ülkelerde satışa sunacağı hala bilinmiyor, ancak bu satış beklentisinin Çin'e yönelik bir beklenti olması da muhtemel.