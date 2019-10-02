Huawei Mate 30 Serisi Birkaç Saatte Milyonlarca Sattı

Huawei tarafından 19 Eylül tarihinde tanıtılan ve geçtiğimiz günlerde Çin'de satışa sunulan Mate 30 serisi hakkında bazı yeni açıklamalar yapıldı.

Beklenenin Ötesinde

Huawei ve Amerika arasında yaşanan sorunların ardından şirketin akıllı telefonlarında Google servislerine yer verememesi, özellikle satış tarafında kafa karıştırmaktaydı. Sonuç olarak pahalı bir segmentte konumlandırılan bu cihazların yazılım noktasında geri düşüp düşmeyeceği ve bunun satışlara nasıl yansıyacağı bilinmiyordu.

Bununla birlikte satışlar hakkında açıklama yapan şirket, Çin'de yeni telefon için kuyruklar oluştuğunu ve birkaç saat içerisinde bir milyon barajının aşıldığını belirtti. Satışa çıktıkları ilk saatlerde bir milyon barajını aştıklarını belirten Huawei CEO'su Richard Yu, hedeflerinin 20 milyon birim cihaz satmak olduğunu açıkladı.

Çinli kullanıcıların özellikle Amerika tarafından uygulanan haksız ambargoya cevap olarak bu yöne eğildiğini düşünsek de, şirketin satışlarının her türlü iyi gittiğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan lansmanı Avrupa'da gerçekleştirilen modellerin Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.