Huawei Mate 30 Serisi EMUI 10 Android 10 Güncellemesini Almaya Başladı

Huawei Mate 30 serisi için uzun zamandır beklenen büyük yazılım güncellemesi yayınlandı. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler getiriyor.

EMUI, Huawei’nin Google’ın Android işletim sistemi platformuna dayanan aşırı derecede değiştirilmiş özel bir görünüm. Bu nedenle en yeni EMUI 10, Android 10 işletim sistemine dayanıyor ve aynı zamanda Çin teknoloji devlerinin tescilli özelliklerinin yanı sıra aynı iyileştirme ve işlevlerin çoğuna sahip. Özel görünüm, benzersiz bir kullanıcı arayüzü ile geliyor ve şu anda dünya genelinde 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor.

EMUI 10 güncellemesi şu anda Huawei Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 RS Porsche Design dahil Huawei’nin beş amiral gemisi modelinde test ediliyor. Büyük bir güncelleme olmasıyla yazılım yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri getiriyor. Örneğin, Xiao AI sesli asistan ve yeni HMS servisi uygulamalarının yanı sıra sistem genelinde Karanlık Mod (Dark Mode) işlevi. Ayrıca, Android’in 2020 Ocak ayı için en son güvenlik yamasını içeriyor. Bilinen hataların düzeltilmesi, daha akıcı ve daha kararlı uygulama açılışı, GPU Turbo 4.0’a ek olarak 2. Nesil Ark derleyici gibi geliştirmeler içeriyor. EMUI 10, Mate 30 serilerine çoklu ekran işlevlerini de getiriyor.

EMUI 10 testleri 19 Şubat’ta başladığından kullanıcıların beta testine katılma şansı yok ancak 1000 kullanıcı arasından şanslıysanız EMUI 10 güncellemesini alacaksınız. Beta testin flash, root gibi ekstra işlemler gerektirmediğini, geri dönme işleminin beta programı sona erdikten sonra gerçekleştirilebildiğini belirtelim.