Huawei Mate 30 Serisi için Önemli Gelişme

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mate 30 serisi, Huawei ile Amerika arasında yaşanan sorunlardan dolayı Android lisansı alamamıştı. Yine de bu konuda kullanıcıları rahatlatacak önemli bir gelişme bulunuyor.

Bu modelleri için Android lisansı alamayan Huawei, yeni modellerinde Google hizmet, servis ve uygulamalarına yer veremiyor. Haritalar, Gmail, Play Store, Asistan gibi uygulamaların yer almadığı modeller, bu uygulamalara alternatif uygulamalarla ön yüklü geliyor.

Diğer akıllı telefon modellerinde bootloader kilidini kapalı tutan Huawei, kullanıcıların bazı temel ayarlarda değişiklikler yapmasını engelliyordu. Bununla birlikte yeni gelişmeler, Mate 30 serisinde bootloader kilidinin açılabilir olacağını gösteriyor.

Bu sayede kullanıcılar Google uygulamalarını, servislerini ve hizmetlerini cihazlarına kolay bir şekilde yükleyebilecek. Şu an için Play Store yüklemelerinde yazılımsal bazı engeller bulunsa da, bu durumun da üçüncü taraf geliştiriciler tarafından hallolacağını söyleyebiliriz.

Bu durumun kullanıcılar için oldukça mutlu edici bir gelişme olduğunu söyleyesek de, güvenlik tarafında daha dikkatli olunması da gerekecek. Şimdilik tüm detaylar belirli olmasa da, yeni modellerin satışa sunulması ile öğrenebileceğiz.