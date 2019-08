Huawei Mate 30 Serisi, Resmi Google Sertifikasına Sahip Olmayacak

Washington hükümetinin, Huawei’in ABD şirketleri ile ticari ilişkilerini sürdürmesine ve geçici lisansın uzatılmasına izin vermesine rağmen, Çinli teknoloji devinin sorunları henüz çözülebilmiş değil. Reuters ’ın raporuna göre, Shenzhen merkezli şirketin yeni amiral gemileri Mate 30 ve Mate 30 Pro, Google’ın resmi uygulamaları olmadan piyasaya sürülecek.

Bir Google sözcüsü Reuters ’a verdiği demeçte, ABD yasağı nedeniyle Huawei Mate 30 serisinin resmi Google Play sertifikasıyla satılamayacağını, bu yüzden Google Maps ve Gmail gibi uygulamaları çalıştıramayacağını söyledi.

Kısacası Mate 30 serisi, etkileyici bir dörtlü kamera sistemine sahip olsa da, Play Store’dan mahrum kalacak. Çinli şirketin alternatif bir uygulama mağazasıyla birlikte Android'in açık bir sürümünü çalıştırması gerekebilir.

Can be 100% sure, this is a real poster leaked. pic.twitter.com/WgUiaGUTR4