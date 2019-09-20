Huawei Mate 30 Serisi Yalnızca Belirli Ülkelerde Satılacak

Dün öğle saatlerinde tanıtılan Huawei Mate 30 serisi tasarımı, teknik detayları ve yazılımsal yenilikleri ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakmıştı. Üzerinden çok vakit geçmeden bekleyenleri üzecek bir detay ortaya çıktı.

Huawei yeni Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 RS Porsche Design modellerini dün, Almanya'da düzenlenen etkinlikte tanıttı. Etkinlik sırasında ve sonrasında konuşan Huawei CEO'su Richard Yu, söz konusu modellerde Google servislerinin ve hizmetlerinin bulunmadığını doğruladı. Yani bu, yeni modellerde Google Maps, Play Store, Gmail ve diğer Google uygulamalarının olmayacağı anlamına geliyor.

Ancak tek sorun bu değil çünkü bu servisleri uğraşarak yükleyebileceğiniz bir Mate 30'unuz olmayabilir. Sözlerine devam eden Yu, yeni modellerin her ülkede satılmayacağını ve yalnızca belirli bölgeler için satışa sunulacağını belirtti. Şu an için bu modellerin nerelerde satışa sunulacağını bilmesek de, aralarında İtalya'nın olmadığını biliyoruz. Böyle bir durumda bu modellerin ülkemizde satılıp satılmayacağı işe akıllarda soru işareti yaratıyor.

Yine de bu durum, bu modelleri yurt dışından alıp kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Huawei, Google uygulamalarının yerini tutacak uygulamaları telefonlara yüklemiş durumda. Bununla birlikte Play Store dışındaki Google uygulamalarını da elle yüklemeniz mümkün.

Eğer yeni modellerin teknik detaylarını ve fiyatlarını merak ediyorsanız Mate 30 için buraya, Mate 30 Pro için buraya ve Mate 30 RS Porsche Design için buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.