Huawei Mate 30 Serisinin Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Çok yakında tanıtılacak olan Mate 30 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun pil kapasiteleri sızdırıldı.

55 Watt'lık kablolu hızlı şarj ve 25 Watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Mate 30 serisinin batarya kapasiteleri Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşıldı.

Weibo'da yapılan paylaşımlara göre, Huawei Mate 30'un bataryası 4.200 mAh, Mate 30 Pro'nun ise 4.500 mAh olacak. Bataryalar Mate 20 Pro ile kıyaslandığında %30 civarında bir kapasite artışının yaşandığı görülmekte.

Ayrıca Huawei Mate 30'un arka tarafında iki adet 40 megapiksellik kamera sensörünün bulunacağı ve Mate 30 Pro'nun 6,7 inçlik 90Hz, BOE yapımı AMOLED panele sahip olacağı söylenmekte.

Son olarak Huawei Mate 30 Pro'da ekrandan parmak izi okuyucusunun bulunacağı bilgisi sızdırıldı. Mate 30 serisi hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Mate 30 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelmesi beklenen Mate 30 serisi 19 Eylül'de tanıtılacak. Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı HarmonyOS işletim sisteminin gelecek ay tanıtılacak olan akıllı telefonlarda bulunup bulunmayacağı gizliliğini koruyor.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!