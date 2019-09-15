Huawei Mate 30'un Kılıfı Ortaya Çıktı

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni Mate serisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 30'un kılıfı sızdırıldı. Gelin hep beraber Mate 30'un sızdırılan kılıfına yakından bakalım.

Bir Twitter kullanıcısı Huawei Mate 30'un kılıfını paylaştı. Paylaşılan görselde, Huawei Mate 30'un daire şeklindeki kamera kurulumu gözükmekte. Sızdırılan bilgilere göre, Mate 30'da 40MP ana, 40MP ultra geniş açı, 8MP telefoto ve 3D TOF sensörü olmak üzere dört adet kamera sensörü bulunacak.

Huawei Mate 30'un kamera sensörlerinin hemen sol tarafında dikey bir alan bulunmakta. Bu dikey alanda hangi sensör yada sensörlerin bulunacağı bilinmiyor. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun yeni tanıtılan Kirin 990 yonga setinden gücünü alacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Huawei Mate 30 Pro'nun 6,7 inçlik 90Hz, BOE yapımı AMOLED panele sahip olacağı konuşulmakta. Cihazda 55 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin ve ekrandan parmak izi okuyucusunun bulunacağı söylentiler arasında.

19 Eylül'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak olan yeni Mate serisi hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Huawei Mate 30 serisi hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!