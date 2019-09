Huawei Mate 30'un Kılıfı Ortaya Çıktı

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni Mate serisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 30'un kılıfı sızdırıldı. Gelin hep beraber Mate 30'un sızdırılan kılıfına yakından bakalım.

Bir Twitter kullanıcısı Huawei Mate 30'un kılıfını paylaştı. Paylaşılan görselde, Huawei Mate 30'un daire şeklindeki kamera kurulumu gözükmekte. Sızdırılan bilgilere göre, Mate 30'da 40MP ana, 40MP ultra geniş açı, 8MP telefoto ve 3D TOF sensörü olmak üzere dört adet kamera sensörü bulunacak.

Yet another leaked protective case for the Huawei Mate 30.#huawei #Mate30 #5G #Kirin990 pic.twitter.com/UpKDYfwNWF