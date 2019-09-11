Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni Mate serisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 30'un kutusu ortaya çıktı. Gelin hep beraber Mate 30'un sızdırılan kutusuna yakından bakalım.

Huawei Mate 30'un kutusu Huawei'nin diğer akıllı telefon modellerinin kutuları ile aynı tasarıma sahip. Kutunun ön yüzeyinin üst tarafında bir adet Huawei logosu yer almakta. Orta kısmında ise Huawei Mate 30 yazısı bulunmakta.

Kutunun alt tarafında bulunan yazılar fotoğraf net çekilmediği için ne yazık ki okunmamakta. Sağ alt kısımda Leica logosunun bulunduğu görülmekte. Huawei Mate 30'un kutusunun alt yüzeyinde cihazın özellikleri ve IMEI numarası yazmakta. Sızan görsellerdeki cihazın IMEI numarası kapatılmış.

Kutunun alt yüzeyinde yazan özelliklerde cihazın 6GB RAM'e sahip olduğu ve 128 GB dahili depolama alanı ile geldiği açıkça gözükmekte. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun yeni tanıtılan Kirin 990 yonga setinden gücünü alacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Huawei Mate 30'un Kutusu

Huawei Mate 30 Pro'nun 6,7 inçlik 90Hz, BOE yapımı AMOLED panele sahip olacağı konuşulmakta. Cihazda 55 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin ve ekrandan parmak izi okuyucusunun bulunacağı söylentiler arasında.

19 Eylül'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak olan yeni Mate serisi hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Huawei Mate 30 serisi hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!