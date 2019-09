Huawei Mate 30'un Lansman Tarihi Belli Oldu

Çinli üretici Huawei'nin ilk Android'siz modeli olacak Mate 30 için geri sayım başladı. Resmi lansman tarihinin 19 Eylül olarak belirlendiği öğrenildi.

Huawei yaklaşmakta olan amiral gemisi serisi için lansman tarihini açıkladı. Huawei Mate 30 serisi 19 Eylül'de Almanya'da tanıtmayı planlayan Huawei, geçmiş amiral gemilerinde olduğu gibi Leica sensörlü kameralara destek verecek.

Reuters raporuna göre Huawei Mate 30, Android sistemi ve Google uygulamaları olmadan tanıtılacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere Huawei, ABD’nin hükümeti tarafından kara listeye alınmış ​​ve şirketin Google’ın resmi Android lisansını kullanması yasaklanmıştı.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC