Huawei Mate 30'un Lansman Tarihi Belli Oldu

Çinli üretici Huawei'nin ilk Android'siz modeli olacak Mate 30 için geri sayım başladı. Resmi lansman tarihinin 19 Eylül olarak belirlendiği öğrenildi.

Huawei yaklaşmakta olan amiral gemisi serisi için lansman tarihini açıkladı. Huawei Mate 30 serisi 19 Eylül'de Almanya'da tanıtmayı planlayan Huawei, geçmiş amiral gemilerinde olduğu gibi Leica sensörlü kameralara destek verecek.

Reuters raporuna göre Huawei Mate 30, Android sistemi ve Google uygulamaları olmadan tanıtılacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere Huawei, ABD’nin hükümeti tarafından kara listeye alınmış ​​ve şirketin Google’ın resmi Android lisansını kullanması yasaklanmıştı.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 Eylül 2019

ABD yasağı Google’ın mevcut Huawei ve Honor cihazlarına yazılım ve güvenlik güncellemelerine izin vermek için kısmen kaldırılmıştı. Ancak bu, Huawei Mate 30 serisi gibi cihazlar için geçerli değil. Bundan dolayı da Mate 30 serisinde şirketin kendi sistemi HarmonyOS yer alacak.

Mate 30 Pro, Mate 30 ve Mate 30 Lite Tanıtılacak

Huawei'nin yeni amiral gemisi serisinin bir parçası olarak Mate 30 Pro, Mate 30 ve Mate 30 Lite akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Mate 30 Pro hızlı kablosuz şarj desteğiyle gelecek ve 3900mAh bataryaya, 6.7 inç ekrana sahip olabilir. Kirin 990 yonga setinden gücünü alacak cihazın bir diğer versiyonu Mate 30 ise 5G desteğiyle sunulacak.