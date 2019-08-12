Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin merakla beklenen yeni Mate serisi akıllı telefonları Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun tanıtım tarihi sızdırıldı. Sizler için Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkındaki yeni gelen sızıntıları derledik.

Huawei'nin Tüketici İş Yazılımları Başkanı Dr. Wang Chenglu yayınladığı raporda yeni Mate serisinin ne zaman tanıtılacağını duyurdu. Dr. Wang Chenglu'ya göre Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro 19 Eylül'de tanıtılacak.

Chenglu raporunda ayrıca Huawei'nin 19 Eylül'de Kirin 990 yonga setini de tanıtacağını açıkladı. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun yeni tanıtılacak olan Kirin 990 yonga setinden gücünü alacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Huawei Mate 30 Pro'nun 6,7 inçlik 90Hz, BOE yapımı AMOLED panele sahip olacağı konuşulmakta. Cihazda 55 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin ve ekrandan parmak izi okuyucusunun bulunacağı söylentiler arasında.

Dr. Wang Chenglu, Huawei Mate 30'un arka tarafında iki adet 40 megapiksellik kamera sensörünün bulunacağını söyledi. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelmesi bekleniyor.

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı HarmonyOS işletim sisteminin gelecek ay tanıtılacak olan akıllı telefonlarda bulunup bulunmayacağı gizliliğini koruyor. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!