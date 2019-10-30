Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro Yakında Satışa Çıkabilir!

Huawei, yeni amiral gemileri Mate 30 ve Mate 30 Pro için Avrupa’da büyük bir açılış etkinliği gerçekleştirmişti. Fakat her iki cihaz da henüz Avrupa’da satışa sunulmadı. Ancak Çin kaynaklı yeni bir söylentiye göre, yeni cihazlar çok yakında satışa sunulabilir.

15 Kasım'da Satışa Sunulabilir

Söz konusu kaynaklar, Huawei’nin yeni amiral gemilerini Avrupa’da Kasım ayının ortalarında satışa sunmak için hazırlıklarını hızlandırdığını belirtiyor. Burada bahsedilen tarih 15 Kasım olabilir. Ancak amiral gemisi çiftinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz net olarak bilinmiyor.

Aynı kaynaklar, Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun ilk olarak Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve İsviçre’de satışa sunulacağını, sonrasında bunların arasına başka ülkelerin de katılacağını söylüyor.

Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda başarılı olup olamayacağı büyük merak konusu. Çünkü bilindiği üzere bu iki cihaz da Android 10 işletim sistemiyle çalışmasına rağmen Google uygulamalarından yoksun olarak geliyor. Bu iki amiral gemisinde de Google Play Store ve Google Play servislerinin yer almaması nedeniyle, çok sayıda üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duyuluyor.

Bunların tümü, ABD’nin ülkede Huawei ile iş birliği yapan şirketlere yasaklamalar getirmesinden kaynaklanıyor. Bu sebeple Google da Huawei’nin yeni cihazlarına destek veremiyor.

Huawei Mate 30 799 euro’dan, Mate 30 Pro da 1.099 euro’dan satışa sunulacak. Mate 30 Pro 5G’nin fiyatı ise 1.199 euro olacak.