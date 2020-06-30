Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 40 ekran altı ön kamera ile gelmeyecek. İşte Huawei Mate 40 hakkında gelen son sızıntı.

Huawei Mate 40 Ekran Altı Ön Kameraya Sahip Olmayacak!

Huawei Mate 40 serisinin, Visionox tarafından geliştirilen ekran altı ön kameraya sahip olacağına dair bir söylentiler bulunmaktaydı. Ancak GSM Arena'da yer alan haberde akıllı telefonun ekran altı selfie kamerasının olmayacağı bilgisi görülmekte. Yine geçtiğimiz günlerde gelen sızıntıda Mate 40 serisinin 90Hz ekran ile geleceği söylenmekteydi. Huawei'nin nasıl bir cihazla karşımıza çıkacağı merak konusu.

Huawei Mate 40 serisinin, 5nm çip kullanan dünyanın ilk Android akıllı telefonu olması bekleniyor. Yeni Mate serisi Android 11 işletim sistemi ve EMUI 11 arayüzü ile gelebilir. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'da Google servisleri yer almayacak. Akıllı telefonun işlemcisinin Kirin 1000 olacağı da yine konuşulanlar arasında yer almakta.

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