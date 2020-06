Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro'nun Ekran Özelliğini Alabilir

Huawei Mate 40, iPhone 12 Pro serisinin ekran özelliğini alabilir. Bilgi, amiral gemisi akıllı telefonların ekran özelliklerini paylaşan Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young’dan geldi.

Tanınan ekran inceleme ajansının üst düzey yöneticisinden gelen paylaşımda, 2020’de 120Hz panele sahip olan tüm akıllı telefonların bir listesi yer alıyor. Listeye bakıldığında, Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy S20, Galaxy Note 20 Plus/Ultra, Apple iPhone 12 Pro/Pro Max, OnePlus 8 Pro ve daha birçok model görülüyor. Huawei Mate 40 da listelenen modeller arasında.

