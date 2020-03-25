Huawei Mate 40'ın Kamera Halkası Dokunmatik Ekran Olacak

Huawei 2020 için amiral gemilerini henüz piyasaya sürmedi. Geleneksel döngüye bakıldığında Mate 40 ve P40'ların bu yıl duyurulması gerekiyor. Mate 40'a yönelik alınan yeni bir patentte kamera halkasında dokunmatik ekran barındırdığı görülüyor.

Mate 30 serisi, Mate 20'nin kare yapısının aksine dairesel bir kamera tasarımına sahipti ancak etrafında da geniş bir halka vardı. Bu halka oldukça dekoratif, güzel görünmesini sağlamaktan başka bir amaca hizmet etmiyordu. Fakat Çinli üretici bu kamera halkasını daha fonksiyonel hale getirmek istiyor.

Patente ilişkin görüntülerde dairesel dokunmatik ekranın, kullanıcı arayüzünü görüntülediği fark ediliyor. Açıklamasında ise dokunma, kayma hareketleri ve çağrı alma gibi farklı işlevlerin yapılabildiği dile getirilmiş. Patent görüntüleri ayrıca halkanın mesajlardan gelen bildirimleri de görüntüleme yeteneğini gösteriyor.

Kullanıcılar ayrıca fotoğraf ve video çekmek veya zoom yapmak için arkadaki ekrana dokunabilirler. Ses seviyesi kontrollerine ve daha küçük ikincil ekran üzerinden alarm işlevlerine de erişilebilen bu kamera halkasıyla birlikte yanlardaki güç ve ses tuşları da kaldırılabilir.