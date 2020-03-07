Huawei Mate 40 Özellikleri Netleşiyor! İşlemci Belli Oldu

Huawei'nin gelecek aylarda tanıtacağı Mate 40 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 40'ın hangi yonga setinden güç alacağı belli oldu.

Huawei Mate 40, Kirin 1020'den Güç Alacak

Tasarımı henüz tam olarak belli olmayan Huawei Mate 40'ın yepyeni bir Kirin yonga seti ile piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılmakta. Gelen sızıntılara göre Huawei Mate 40, Kirin 1020 yonga seti ile gelecek.

Kirin 1020 yonga setinin dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi olan TSMC tarafından üretilen 5 nm'lik bir yonga plakası üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Firmanın 2020 yılının ilk yarısında 5nm'lik çipin seri üretimine başlayacağı konuşulmakta.

Kirin 1020 yonga setinin performansının Kirin 990'dan %50 daha fazla olacağına inanılmakta. Kirin 1020'nin 5G desteğine sahip olacağı söylenenler arasında. Huawei Mate 40'ın kaç adet arka kamera sensörüne sahip olacağı da sızdırıldı.

Huawei Mate 40, dörtlü kamera kuruluma sahip olabilir. 2020 yılının 4. çeyreğinde tanıtılması beklenen Huawei Mate 40, toplam 8 kamera sensörü ile geleceği söylenmekte. Huawei Mate 40 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.