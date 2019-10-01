Huawei Mate 40, Performansı ile Ezip Geçebilir

Huawei, Mate 30 serisini daha yeni tanıtmış olsa da yeni raporlar Mate 40 serisine ait işlemcinin hazırlıklarının başladığını işaret ediyor.

Huawei Mate 40 için İşlemci Hazırlıkları Başladı

Amerika yaptırımlarına karşı yılmadan son güçle devam eden Huawei, geçtiğimiz haftalarda yeni Mate serisine ait üyelerin duyurusunu gerçekleştirmişti. Kirin 990 işlemciden gücünü alacak olan Mate 30 serisi, bu işlemci ile birlikte oldukça yüksek performans vaat ediyor.

Bununla birlikte ortaya çıkan yeni raporlar Kirin 1000 olarak adlandırılacak olan yeni bir işlemciyi işaret etmekte. Huawei tarafından 5nm üretim teknolojisi ile üretilecek ilk işlemci olacak olan Kirin 1000, önümüzdeki senenin ikinci yarısında kullanılabilir hale gelecek.

Bu noktada baktığımızda P40 serisinin genelde yılın başlarında tanıtıldığını düşünürsek, bu işlemcinin ikinci yarıda tanıtılması muhtemel olan Mate 40 serisi ile kullanıma geçebileceğini düşünebiliriz. Tıpkı önceki ve güncel nesillerde olduğu gibi Mate serisinde kullanılan işlemci, daha sonra çıkan P serisi modellere de güç vermekte.

Huawei Central tarafından atılan iddiaların devamında ise Kirin 1000 işlemcide Cortex A77 mimarisine uygun çekirdeklerin kullanılacağı, bu işlemcinin daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi ile ön plana çıkacağı da belirtiliyor.

Yine de tüm bunların şu an için bir iddia olduğunu ve markanın nasıl planlarının olduğunu öğrenmemiz için uzun bir süre beklememiz gerektiğini belirtelim.